Abbiamo potuto notare il servizio Figorent di bike sharing e Monopattini.

Segnalo i seguenti disservizi:

1 sono presenti due app figorent che creano confusione. Una delle due non funziona;

2 le e-bike non ci sono su app e il servizio è inesistente;

3 i numeri dei veicoli non sono veritieri;

4 (gravissimo) I monopattini non sono adeguati alla nuova normativa per i veicoli in circolazione dopo il 30 settembre 2022- FRECCE OBBLIGATORIE LUCI POSTERIORI DI STOP E DOPPIE LEVE FRENO UNO PER OGNI ASSE.

I veicoli non potrebbero circolare nelle ore notturne anche con la vecchia normativa perché non hanno la luce rossa posteriore.

Come si fa a fare una convenzione con una società del genere?

Se qualcuno dovesse farsi male con questi Monopattini chi risarcirà il danno con dei veicoli non a norma?

Un cittadino deluso

