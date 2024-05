A VALGREGHENTINO UNA FESTA DI CALCIO E VOLLEY CON GLI UNDER 8

VALGREGHENTINO – Una mattinata di sport con calcio e pallavolo organizzati all’oratorio di Villa San Carlo dal GSO V Unite di Valgreghentino. L’Associazione Sportiva Dilettantistica che unisce gli Oratori di Valgreghentino e Villa San Carlo è nata il 4 luglio 2021 garantisce il servizio sportivo e soprattutto educativo a bambine/bambini, ragazze/ragazzi e giovani del territorio ed ha come presidente Aldo Innocenti.

Per il torneo di calcio erano presenti oltre alla formazione di casa la V Unite, il Ballabio, il Missaglia A e B e il Bellano A e B. Per il Volley la V Unite A, B e C, il Suello e il Molteno. Ad aggiudicarsi il Calcio il Bellano B, al secondo posto il Bellano A, al terzo la V Unite, al quarto il Missaglia A e al quinto il Ballabio e il sesto posto il Missaglia B. Per il Volley ha vinto il Suello al secondo, terzo e quarto posto la V Unite e al quinto il Molteno. Sponsor della manifestazione il gruppo Avis di Valgreghentino che ha donato a tutti i bambini partecipanti una sacca con il logo della donazione di sangue.



Calcio:

Volley: