“PUPI, NATO SOTTO UNA STELLA CADENTE”. È LECCHESE IL FUMETTO SU JAVIER ZANETTI

SIRONE – Centometri edizioni, casa editrice indipendente del fumetto sportivo con base a Sirone, pubblica un fumetto in collaborazione con Javier Zanetti e Pupi onlus. Per ogni copia venduta il 10% del ricavato viene donato a P.U.P.I. Onlus.

Il romanzo a fumetti di un ragazzo troppo gracile per giocare a calcio, nato in uno dei barrios più malfamati di Buenos Aires che, grazie alla passione, alla forza di volontà e all’aiuto della sua famiglia è diventato il Capitano dell’Inter, coronando il sogno di vincere la Champions League. I provini, le delusioni, le rivincite, le amicizie, l’esordio nella nazionale Albiceleste, la dolcissima storia d’amore con Paula, fino ad arrivare al momento in cui il presidente Moratti lo porterà a Milano, a vestire l’ambita maglia nerazzurra.

Una storia che vuole emozionare ma anche educare, e che racconta come Javier “Pupi” Zanetti sia diventato il calciatore forte, corretto e leale che tutte le squadre rispettano, il vicepresidente di uno dei club più blasonati del mondo, ma soprattutto il fondatore, insieme alla moglie Paula, di P.U.P.I., una onlus che offre un’infanzia adeguata ai bambini disagiati di Buenos Aires. Perché “Non c’è nessuno così forte da poter farcela da solo, né nessuno così debole da non poter aiutare”.

Pupi – Nato sotto una stella cadente, sceneggiato da Gianluca Alzati e illustrato da Settemezzo, è un’opera consigliata alla fascia 9+, a chi ama il calcio e storie di crescita personale.

Il volume verrà presentato al pubblico mercoledì 8 maggio a Milano, alle 17.30 al Libraccio di viale Romolo, con la partecipazione e il firmacopie di Javier Zanetti. Pupi – Nato sotto una stella cadente sarà anche ospite del GRRRigna Comics, il festival del fumetto che si terrà in Valsassina a fine maggio.