LECCO – Concluso venerdì l’oratorio estivo dei Rioni alti di Lecco che fanno parte della Comunità Pastorale dei Beati Mazzucconi e don Monza che comprende San Giovanni, Rancio e Laorca guidata dal parroco don Claudio Maggioni. Più di 300 gli iscritti tra bambini, ragazzi e adolescenti animatori, numeri straordinari che confermano la grande voglia di ritrovarsi e stare insieme dopo tre anni di pandemia da Covid19.

“Abbiamo avuto iscritti 245 tra bambini e ragazzi dalla prima classe della primaria alla terza media, seguiti da 64 tra animatori ed educatori – racconta un orgoglioso ed entusiasta don Giuseppe Pellegrino il vicario per la pastorale giovanile della Comunità -. Al termine di un oratorio estivo non è facile esprimere la gratitudine di quanto vissuto, fatto e ricevuto. Grazie può essere una parola scontata, ma anche una parola magica. Ed è così che vogliamo salutare tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Grazie è una parola meravigliosa, lascia un profumo (di vita) sopra ogni cosa. Grazie è come un raggio di sole sopra gli sguardi e sopra le persone. Grazie con gli occhi al cielo per ogni attimo vissuto e ogni battito ascoltato”.

Numeri da capogiro che don Pellegrino ha saputo raccogliere e seguire negli oratori di San Giovanni e Laorca con qualche puntata a Rancio, accettando tutte le iscrizioni con grande responsabilità e con un cipiglio di elettronica che attraverso la piattaforma Squby ha agevolato la gestione dei bambini nelle parti burocratiche. Un aiuto è giunto anche dalle suore birmane della Congregazione di San Francesco Saverio del Myanmar che risiedono e operano presso l’oratorio e la parrocchia.

Le oltre due ore di spettacolo finale organizzato all’oratorio di Laorca con presenti anche i genitori è stato molto ben coordinato e ha reso protagonisti tutti i bambini e ragazzi che hanno imparato canzoni e altro ai laboratori allestiti nelle interminabili e indimenticabili giornate all’insegna del tema TuxTutti! Otto le gite e le uscite organizzate nelle 4 settimane: Bressanella, alla Piscina Barzanò, a San Tomaso, al Parco “Le Vele” (solo Medie), al Parco “Leolandia” (solo primaria), a Caneva (solo per gli Animatori). Gli iscritti sono partiti per il campeggio ai laghi di Cancano.