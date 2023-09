LECCO – Il settore giovanile della Picco Lecco a Ravenna. Le biancorosse hanno infatti trascorso il fine settimana nella località romagnola in occasione del consueto ritiro di inizio stagione.

Ospitate nelle strutture sportive e alberghiere della Volley academy di Manù Benelli a Punta Marina di Ravenna, le pallavoliste hanno trascorso quattro giorni dedicati agli allenamenti in palestra e alla preparazione in spiaggia e in piscina, oltre a momenti di aggregazione pensati per atlete e allenatori. Il gruppo, composto da otto allenatori e sessanta atlete, ha organizzato tre diverse sessioni di allenamento giornaliero. Un progetto di lavoro fisico e tecnico basato sulla condivisione di intenti tra staff e giocatrici, pensato per iniziare al meglio questa nuova stagione sportiva.

“Sono contenta di avere ricevuto da parte delle famiglie tanto consenso nel proporre a inizio anno un impegno così significativo – ha evidenziato Luisella Milani, responsabile del settore giovanile -. Un buon segnale per la società Picco che quest’anno ha voluto investire ancora di più nel settore giovanile. Un progetto sostenuto da uno staff altamente qualificato e preparato”.

G. G.