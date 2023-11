LECCO – Possibili disservizi in tutto il territorio nelle raccolte dei rifiuti e nei servizi di igiene urbana in previsione dello sciopero proclamato dalle confederazioni CGIL e UIL per l’intera giornata di domani, venerdì 17 novembre 2023.

A renderlo noto è Silea spa, che avvisa i cittadini in maniera preventiva delle possibili problematiche.