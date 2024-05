RACCONTO. ‘LE AVVENTURE DI MORSICONE’ DI CARLO VARESI, 23ª PUNTATA

Le avventure di Morsicone

di Carlo Varesi*

Ventitreesima puntata

Arrivò la mattina, con le certezze portate dalla luce del sole. Morsicone, nonostante tutto era tranquillo. Come aveva sistemato la situazione Giacomo il Volpone lo aveva convinto.



La figura di Elpidio il Castoro Saggio infondeva sicurezza e la fiducia che le cose si sarebbero risolte.



Solo un pensiero tormentava Morsicone. Anna la Faina avrebbe capito e aspettato tutto il tempo che ci voleva per mettere a posto tutto? Morsi era convinto di si, in quanto era sicuro che il loro amore, ora reciprocamente rivelato, era più forte di ogni avversità.



Immerso in questi pensieri, Morsicone sentì chiamare. “Sono Elpidio, buongiorno”. Era il Castoro Saggio.

Morsi fu felice del suo arrivo. Gli aprì la porta e lo fece accomodare in casa. “Ciao Elpidio, ti dico fin da subito che tu potresti, anzi sarai, la mia salvezza. Ne sono certo” profetizzò il Gattone rivolgendogli la parola.



Il Castoro, nell’udire queste parole alla prima accoglienza, si spaventò.

“Ma come, Morsi. Al posto del benvenuto mi dici queste parole che sanno quasi di “mission impossible”? Calma, facciamo un passo alla volta” ribadì Elpidio, Morsicone si rese conto di aver esagerato, forse anche sbagliato. E cambiando tono disse al Castoro:”Si, caro Elpidio. Forse non dovevo parlarti così la prima volta che ci vedevamo. Ma tu sei Saggio e io confido in questo”.



Il Castoro rispose: “Sì, ma la saggezza non è magia. E mi sembra che tu voglia da me un qualcosa che non c’è, un intervento magico. Invece tu, caro Morsicone, devi imparare solo una cosa. Devi diventare saggio. Se la saggezza entrerà in te, tutto sarà diverso. La tua vita sarà completamente diversa.

In fondo, da quello che ho capito, con te devo fare questo. Farti diventare saggio. E basta..



Morsi fu molto colpito da queste parole. E l’idea di diventare saggio lo allettava tantissimo. E disse:” Si, penso sia un traguardo bellissimo quello di diventare saggio. Ma penso sia molto difficile. Come possiamo fare? Sembra una meta irraggiungibile..”



Elpidio, udendo e vedendo che la situazione stava volgendo lentamente a quello che voleva fare con Morsi, si rincuorò e si tranquillizzò. E disse: “Vedi, caro Morsicone, che cominci a capire? Ma ora ti svelerò il più grande segreto che apre le porte alla saggezza. E questo è semplicemente l’essere capaci di stare in silenzio e il riuscire ad ascoltare con le orecchie sintonizzate sul cuore. Tutto qui”.



Morsi ascoltò a bocca aperta e con grande attenzione. E replicò: “Ma come, in un mondo dove tutti urlano tu mi proponi di imparare ad ascoltare?”



“Si caro amico. E questo grande segreto lo mettiamo in atto da subito” concluse perentoriamente Elpidio il Castoro Saggio.

Carlo Varesi vive a Uggiate Trevano (CO), dove si è trasferito anni fa, proveniente da Milano.

Ama scrivere, ha pubblicato due libri e vinto diversi concorsi letterari.

Le avventure di Morsicone è uno dei racconti dell’autore ambientati sul lago di Como.