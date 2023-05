LECCO – Due condanne per l’episodio accaduto nel settembre 2019 alla stazione di Lecco, quando due marocchini aggredirono un nigeriano e lo rapinarono del portafogli contenente 420 euro. All’origine ci sarebbe stato un debito di droga e – prima della sentenza emessa nel pomeriggio – il collegio giudicante presieduto da Bianca Maria Bianchi ha sentito uno degli imputati per alcuni chiarimenti.

L’accusa aveva chiesto la pena di 2 anni e 10 mesi per R. M., e 4 mesi per B. S., il primo accusato di rapina e lesioni, il secondo solo di furto. La parte civile – il nigeriano 37enne attualmente irreperibile – era rappresentata in aula dall’avvocato Sonia Bova.

I fatti: la sera del 15 settembre 2019 nella zona della stazione ci sarebbe stata un’aggressione di due marocchini nei confronti del nigeriano, molto probabilmente per questione di droga e sarebbe stato colpito a bottigliate. Era stato infatti soccorso e medicato sul posto, con una prognosi di pochi giorni.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco identificarono i due marocchini, che sono finiti a processo: il primo, R. M. accusato di rapina e lesioni è stato condannato a due anni, otto mesi e 15 giorni e a una multa di 800 euro, l’altro B.S., imputato solo di furto, è stato condannato a 4 mesi e 150 euro di multa.

Il collegio giudicante ha previsto inoltre un risarcimento di 1.500 euro.

