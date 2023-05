LECCO – Da lunedì 22 maggio sarà attivo, nella Prefettura di Lecco, uno sportello telefonico, dedicato ai cittadini ucraini, gestito da un operatore madre lingua, per fornire informazioni e orientamento ai servizi presenti sul territorio, in lingua ucraina, russa e italiana.

Le persone interessate possono telefonare martedì e giovedì, dalle 9.30 alle 13, al numero 0341 279580 o inviare le richieste alla email dedicata immigrazione.pref_lecco@interno.it.

Sul sito della Prefettura è stata inoltre riservata ai cittadini ucraini una sezione con una notizie utili per l’accesso al lavoro, all’istruzione, nonché riferimenti per l’assistenza sanitaria e l’accoglienza di minori ucraini non accompagnati: http://www.prefettura.it/lecco/contenuti/Informazioni_accoglienza_soggiorno_cittadini_ucraini-16634222.htm.

Il sito sarà costantemente aggiornato con la pubblicazione di eventuali nuove iniziative proposte sul territorio.