LECCO – La Comunità pastorale dei beati Mazzucconi e Monza di Lecco ospita due Comunità di Piccole Apostole della Carità, entrambe nel rione cittadino di San Giovanni, una in corso Matteotti e una in via Agliati. Le Piccole Apostole della Carità si pongono, per vocazione, alla sequela di Gesù, per essere in ogni ambiente “come gli Apostoli con la carità pratica dei primi cristiani” (don Luigi Monza). Il loro orizzonte apostolico è il mondo: il fine della loro esistenza donata, la “carità portata fino agli ultimi confini della terra”; la regola di vita quella del “chicco evangelico” “che muore per dare la vita”; il clima in cui vivono la gioia perché il loro segreto è la preghiera.

Lo stile che le caratterizza è l’essere contemplative nel mondo, immerse e impegnate nelle comuni attività di ogni persona, nella condivisione di ciò che si è e di ciò che si possiede. Si mantengono con i proventi del loro lavoro, considerano la propria professionalità una missione e un apostolato e si preoccupano di esercitarla con competenza e serietà; sono impegnate attivamente in ambito ecclesiale in organismi e associazioni parrocchiali, diocesane e nazionali collaborando alle attività pastorali di catechesi, liturgia, carità e missionarietà. Partecipano alla vita del territorio dove sono inserite e danno il loro contributo, collaborando con le altre realtà locali nel contesto politico, culturale, sociale ed educativo.

A fare questo passo significativo Alice Guanella, in formazione da tre anni nella Comunità di via Agliati, che ha prestato anche servizio nella Comunità pastorale a San Giovanni come educatrice con gli adolescenti. “In questi anni di formazione ho avuto modo di conoscere e sentirmi parte della vostra comunità pastorale – ha chiarito Alice -. Dapprima frequentando le celebrazioni e poi entrando nel vivo delle attività pastorali, in particolare in oratorio con i più giovani. È per me stato bello e arricchente sentirmi parte di una Chiesa viva, impreziosita dalla presenza di tante vocazioni diverse. È stato un ulteriore arricchimento sentire come è ancora vivo e grato il ricordo di don Luigi Monza, in particolare tra le persone di San Giovanni. Essere qui, tra voi, mi ha aiutato a conoscere meglio chi era il nostro fondatore e ad amare i luoghi dove lui si è donato nella sua attività pastorale. Ora con gioia e gratitudine mi sto preparando all’emissione dei primi voti nell’istituto secolare Piccole Apostole della Carità. Vi chiedo, se potete, di ricordarmi e accompagnarmi con il ricordo nella preghiera”.