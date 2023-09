BALLABIO – Chiusa in entrambi i sensi di marcia la SS36 DIR, la “nuova Lecco-Ballabio” per consentire l’intervento dei soccorsi al cantiere della frana da cui si lavora dal dicembre 2022. Un incidente verso le 9.30 ha causato il ferimento di un operaio rendendo necessario l’arrivo di una ambulanza da Lecco in codice giallo e il supporto dell’elicottero Areu decollato da Como. Allertati anche i Vigili del fuoco, gli agenti della Polstrada e gli ispettori dell’Ats Brianza.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 – Si sta riaprendo la corsia in direzione nord mentre rimane chiusa fino a nuove comunicazioni quella in direzione sud.

AGGIORNAMENTO ORE 11.15 – Strada riaperta in entrambe le direzioni.