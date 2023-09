LECCO – La Calcio Lecco torna a giocare al Rigamonti-Ceppi e dunque nello stadio cittadino si respira di nuovo aria di Serie B dopo ben 50 anni. La Lega ha dato il via libera all’utilizzo dell’impianto sportivo comunale per le gare casalinghe dei blucelesti, si chiude così la parentesi padovana – durata una sola gara – e i tifosi lariani potranno occupare i 4.995 posti dello stadio di casa.

E già sabato si spalancheranno i tornelli: la gara in programma il 16 settembre è Lecco-Brescia, fischio d’inizio alle 14 per la 5ª giornata del campionato, ma seconda prova per il Lecco che sarà chiamato a recuperare più avanti le sfide contro Pisa, Spezia e i cugini del Como.

I meriti di questo risultato sono in gran parte da attribuire al patron Di Nunno il quale, nonostante il futuro della squadra fosse ancora nelle mani dei magistrati, ha voluto compiere subito gli interventi necessari per adeguare lo stadio alle necessità della serie cadetta. Una spesa da oltre milione di euro che ha permesso di avere il nuovo impianto di illuminazione, i tornelli, nuove panchine, la sala antidoping, spogliatoi e spalti adeguati alla categoria. Conclusi i lavori è arrivata l’agibilità da parte del Comune e ieri pomeriggio l’autorizzazione definitiva della Lega Serie B.

Adesso, a poco più 48 ore dalla prima gara nello stadio di casa, si può aprire la biglietteria. Considerati i tempi stretti e le nuove procedure, ai tifosi è richiesta un po’ di pazienza consapevoli che sostenere i blucelesti sul terreno di casa vale qualche sacrificio.