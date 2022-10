LECCO – Una gara al cardiopalma quella tra Lecco e Piacenza, valida per la terza giornata del campionato di Seri B girone 1.

I blucelesti, avanti per 15-0 all’intervallo grazie alle mete di Rusconi e Alippi e ai calici, una punizione e una trasformazione, di Zappa, si spengono nella ripresa e lasciano che gli avversari rimontino fino al 15-21. A dare il via alla rimonta dei biancorossi è il giallo a inizio secondo tempo che tiene fuori dal gioco Orlandi, ma alla mezz’ora sono gli avversari a trovarsi in doppia inferiorità numerica e nonostante questo i padroni di casa concedono la meta del sorpasso. Sul finale la scossa per i ragazzi di Damiani: al 37′ Sala porta l’ovale in meta e Zappa centra i pali per il definitivo 22-21.