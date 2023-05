LECCO – Partita senza storia quella disputata domenica al Centro Sportivo del Bione tra Rugby Lecco e Savona, con i blucelesti che surclassano i liguri per 55-0. Oltre ad essere pochissime le squadre che possono permettersi di venire a Lecco e pensare di vincere, altre passano delle brutte giornate, come il caso di Savona che non è riuscito a varcare la linea di meta per cercare di segnare i punti della bandiera.

Il primo tempo si è concluso per 31-0 e nel secondo tempo Lecco non si è accontentato della vittoria praticamente già assicurata ed ha pigiato sull’acceleratore, segnando a tabellino altri 24 punti. Occorre segnalare anche la roboante vittoria di Bergamo contro Novara per 134-0.

RUGBY LECCO: Sala, Alippi, Mauri, Rusconi, Scaburri, Zappa, Pellegrino, Cattaneo, Orlandi A. Massimo, Colombo, Valentini, Galli, Butskhrikidze, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Shalby, Isacco, Orlandi A. Matteo, Cappelletti, Crimella, Biffi, Coppo. ALLENATORE: Damiani Sebastian. ASSISTENTE ALLENATORE: Locatelli Giancarlo.

MARCATORI: Valentini, Alippi, Pellegrino, Valentini, Orlandi Massimo, Robledo, Isacco, Crimella

CLASSIFICA

ASD UNIONE MONFERRATO RUGBY 83

AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD ARL 78

ASD RUGBY LECCO 67

ASD RUGBY BERGAMO 1950 63

ASD AMATORI RUGBY CAPOTERRA 63

PIACENZA RUGBY CLUB ASD 56

SAVONA RUGBY ASD 32

IVREA RUGBY CLUB ASD 23

ASD RUGBY VARESE 21

AMATORI RUGBY NOVARA ASD A R.L. 17

OLBIA RUGBY 1982 ASD 13