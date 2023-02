ORCIERES MERLETTE – Terzo posto e tanti applausi per Nicolò Molteni, che lunedì ha conquistato il 3° posto nella Discesa Libera di Coppa Europa che si è svolta nel comprensorio sciistico francese di Orcieres Merlette 1850, dove si è svolta una quattro giorni di discipline veloci: due Libere e due Super G.

Molteni dopo aver annusato il podio nella prima Libera in programma domenica, conquistando la 5ª posizione (gara vinta dallo svizzero Franjo Von Allmen col tempo di 1’22”99) nella seconda gara veloce che si è disputata lunedì, il “jet” dello Sci Club Lecco ha conquistato il 3° posto al termine di una performance eccellente chiusa con il tempo di 1’22”30. Sul podio con Molteni, al secondo posto lo svizzero Josua Mettler (1’22”23) e al primo posto un altro svizzero, Marco Kohler, col tempo di 1’22”09.

Nei due Super G, Molteni ha chiuso in 16ª posizione (1’29”67) nella gara di ieri, martedì, vinta dall’elvetico Gilles Roulin (1’27”29) e in 22ª posizione nella gara odierna chiusa con il tempo di 1’27”38, che ha visto sul gradino più alto del podio l’austriaco Manuel Traninger (1’26”05).

Doppio impegno invece in quel di Limone Piemonte per tre atlete del Team Giovani dello Sci Club Lecco, con uno Slalom e uno Slalom Gigante femminili valevoli come gare Fis GPI.

Nello Slalom di ieri, Sofia Parravicini ha chiuso in 16ª posizione assoluta che le è valsa il 3° posto nella classifica Aspiranti. Giornata no per Eleonora Pizzi e Linda Amidei entrambe uscite nella 2ª manche. La gara tra i pali stretti è stata vinta da Celina Haller.

Nello Slalom Gigante di oggi, ancora in gran spolvero Sofia Parravicini che ha chiuso in 14ª posizione assoluta riconfermandosi 3ª tra le Aspiranti e ottenendo il 5° posto nella classifica GPI. Buone gara per Eleonora Pizzi 44ª e Linda Amidei 40ª. A salire sul gradino più alto del podio è stata Elisa Platino.