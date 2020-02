LECCO – Tra marzo e aprile il corso di formazione “Challenge Based Learning“, dedicato ai docenti delle scuole superiori. Il Challenge Based Learning è un approccio didattico collaborativo basato su delle sfide che vengono identificate e risolte dai partecipanti stessi.

Questo corso basa sugli assunti della pedagogia “costruttivista”, in cui i processi di apprendimento sono visti come attività di creazione delle conoscenze da parte dei discenti. La conoscenza si “costruisce” mediante l’esplorazione e l’analisi dei problemi del mondo reale per giungere a soluzioni in maniera attiva e creativa.

Durante il corso verrà illustrata la metodologia CBL e verranno organizzate simulazioni di laboratori con metodologia CBL che ciascun docente potrà applicare alla propria disciplina.

Il corso CBL è rivolto a docenti di scuole superiori di secondo grado e ha una durata complessiva di 25 ore ripartite in 12 ore in presenza (4 incontri da 3 ore ciascuno), 8 ore di studio su una piattaforma on line e 5 ore di studio autonomo. Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a condizione di aver frequentato almeno il 75% delle ore in presenza e aver svolto tutte le attività previste per lo studio online e in autonomia. Il corso è completamente gratuito per i docenti poiché rientra nell’ambito del PSDN azione #25, ed è finanziato da un fondo MIUR attribuito al Liceo Scientifico e Musicale G. B. Grassi di Lecco. Al termine i docenti potranno, se interessati, partecipare anche ad un ulteriore fase di coaching con il docente referente del corso CBL e ad un Hackathon sulla sostenibilità ambientale che si terrà nei locali della storica Villa Greppi di Monticello Brianza il 15 maggio. Sedi saranno a Lecco (Liceo Grassi), Monticello (Istituto Greppi), Erba (Istituto Romagnosi). Le lezioni in presenza (in orario pomeridiano) inizieranno nella prima settimana di marzo e termineranno prima delle festività pasquali secondo un calendario verrà pubblicato da ciascuna scuola sede del corso. I docenti interessati possono iscriversi al corso a questo link (entro il 21 febbraio).