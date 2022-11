LECCO – Nel 2022 conseguite sei certificazioni di formazione musicale al Civico Istituto “G. Zelioli” di Lecco. A partire dall’anno scolastico 2021/2022, il Civico Istituto Musicale “G. Zelioli” di Lecco ha stipulato una convenzione con il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate per permettere il conseguimento della Certificazioni di Formazione Musicale di Base agli studenti della Civica, e offrire loro qualità e continuità didattica verso l’alta formazione musicale.

Nei mesi di giugno e di settembre è stato possibile allestire due sessioni di esami. A giugno, grazie al lavoro in concerto con il maestro Carlo Balzaretti, le allieve Nadia Montani e Sara Melzi hanno conseguito con successo la Certificazione di Base in Violino alla sede lecchese situata in villa Gomes, dopo il percorso di preparazione con Chiara Ballabio. A settembre invece è stata avviata la seconda sessione d’esami per il conseguimento della Certificazione di Formazione Musicale di Base: i quattro candidati Andrea Ni, Jun Lee He, Elettra Invernizzi e Ada Tacchini sono stati valutati positivamente rispetto al programma teorico-pratico preparato nel corso degli anni, con una prova teorica e prove di dettato, solmisazione e solfeggio cantato.

Così l’assessore all’Educazione del Comune di Lecco Emanuele Torri: “È motivo di grande gioia vedere che nella nostra scuola Civica diversi allievi e diverse allieve proseguono nel proprio percorso di crescita, non solo musicale, ottenendo importanti riconoscimenti. Mi sembra doveroso ringraziare tutto il corpo docente che con passione e competenza si mette al servizio delle studentesse e degli studenti della scuola. I complimenti vanno ovviamente anche a Nadia, Sara, Andrea, Jun Lee, Elettra e Ada per le certificazioni conseguite”.

Per tutte le informazioni è possibili consultare la sezione “Certificazioni” sul sito del Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”, a questo collegamento.