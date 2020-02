ROMA – Anche il coordinatore per la provincia di Lecco di Telethon, Renato Milani, in visita dal Presidente della Repubblica. Mattarella riceve oggi, nelle sue stanza al Quirinale, una ristretta delegazione di Fondazione Telethon guidata dal presidente Luca di Montezemolo, in occasione della giornata mondiale delle malattie rare che ricorre proprio il 28 febbraio.

Un invito importante, questo, per il coordinatore Telethon Lecco e segno del riconoscimento per il grande lavoro svolto nella nostra provincia da 29 anni a questa parte. Un impegno che ha portato a grossi traguardi, come gli oltre 320mila euro raccolti nel 2019 e i più di 4.330.000 eruo raccolti in questi quasi trent’anni di vita sul territorio.

“Un riconoscimento – commenta la segreteria del coordinamento – che vuole premiare anche tutti i lecchesi che non mancano di dare il loro contributo. Ogni giorno viene dedicato a questa nobile causa e l’energia di Gerolamo [Fontana, l’altro fondatore n.d.r.] e Renato continuerà in questo territorio che non nasconde il proprio coraggio e l’innata generosità. Una promessa fatta molto tempo fa a quegli otto milioni di bambini che nascono con una malattia genetica rara.