Sono stati issati sull’asta più alta dell’orgoglio aziendale i risultati di Bilancio di Silea e della raccolta rifiuti

6,2 milioni € di utile è il dato che viene maggiormente sbandierato sotto gli occhi e il naso dei cittadini



Nessuno, tantomeno i sindaci azionisti, a svelare che più che una bandiera sotto gli occhi è una benda sopra gli occhi.



Questo utile è il dato incontrovertibile che paghiamo un servizio – tramite la Tari – molto più caro del dovuto. E questo si ripete da anni, ogni anno, tutti gli anni

Un servizio più caro del dovuto!

Permesso da sindaci e consiglieri schierati come piccoli tamburini in prima fila nell’esercito di Silea contro i propri cittadini

Paradossale ma evidente.



Forti di un regime di monopolio dove il cittadino non può nemmeno scegliere a chi affidare il servizio di smaltimento rifiuti, magari anche più sostenibile di oggi.

Sei milioni e duecento mila euro.

Sottratti alle famiglie lecchesi, in questi tempi di crisi e magari in più qualche Comune, vedi Lecco, raddoppia pure, anche alle famiglie più fragili, l’addizionale Irpef.

Issato con gli utili di bilancio, c’è anche il dato della raccolta differenziata 77%.

Messo lì così, con attenzione, perché possa essere visto come una scenografia dei film western.

Perfetta, imponente, basta non girarci attorno.



Ma merita un ragionamento articolato a parte perché è la finta sostenibilità che non si vuol fare vedere.

–

Paolo Trezzi

Lecco

–