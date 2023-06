LECCO – Il presidente del tribunale Ersilio Secchi, 70 anni, in magistratura dal 1979, va in pensione.

Oggi giudici, magistrati, cancellieri e personale del tribunale di Lecco l’hanno salutato con una sobria cerimonia al primo piano del palazzo di giustizia. “È stata una bellissima esperienza, qui mi sono trovato bene ed ho trovato una grande collaborazione tra tutti”, sono state le parole del presidente Secchi.

Entrato in magistratura il 30 giugno 1979, ha ricoperto vari incarichi tra cui in Corte d’Appello a Milano, l’8 giugno 2015 è stato nominato presidente a Lecco, subentrando a Renato Bricchetti. La presidente della sezione penale Bianca Maria Bianchi, il procuratore Ezio Domenico Basso e il presidente dell’ordine degli avvocati Elia Campanielli, hanno ringraziato il presidente Secchi per il gran lavoro svolto e lo spirito di collaborazione che ha portato al palazzo di giustizia.

Dal 1° luglio il ruolo del presidente del tribunale sarà vacante e sarà ricoperto come reggente del giudice Bianca Maria Bianchi, in attesa della nomina da parte del CSM del nuovo presidente.

A.Pa.