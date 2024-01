UN “CANTO PER LA TERRA” IN CCIAA PRO SOSTENIBILITÀ E TRANSIZIONE ENERGETICA

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco, impegnata nelle attività a favore della sostenibilità e all’interno del progetto sulla Transizione energetica di Unioncamere, presenta lo spettacolo “Canto per la Terra – Dialogo tra un certo ieri e forse domani“. Un’esperienza di intrattenimento che affronta in modo originale e coinvolgente le tematiche cruciali legate alla sostenibilità e alla transizione energetica. Un’opportunità di immergersi in un’esperienza artistica che riflette sulle sfide e le responsabilità del nostro tempo.

La compagnia teatrale comasca “Anfiteatro” e il gruppo musicale “Sulutumana” si uniscono per creare uno spettacolo musicale e teatrale appositamente concepito per la Camera di Commercio di Como-Lecco. Con la regia di Giuseppe Di Bello e le musiche originali curate da Sulutumana, lo spettacolo propone un dialogo tra il passato e il futuro, esplorando la sfida con cui l’umanità si confronta per garantire la sicurezza della sua esistenza su questo pianeta. Con Marco Continanza (attore), Gian Battista Galli (attore cantante musicista), Francesco Andreotti (pianoforte) e Nadir Giori (contrabbasso)

L’evento è in calendario per martedì 30 gennaio alle 19 all’Auditorium della sede lecchese della Camera di Commercio di Como-Lecco, via Tonale 28/30, Lecco. La durata prevista è di circa 80 minuti Luogo: Prenotazioni: L’ingresso è gratuito, ma è obbligatoria la prenotazione sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco (www.comolecco.camcom.it).