RUGBY MERAVIGLIA. LECCO TIENE TESTA ALLA CAPOLISTA E GLI SPALTI SI RIEMPIONO

LECCO – Il Rugby Lecco al Centro Sportivo del Bione ha giocato alla pari nello scontro al vertice contro Piacenza, anzi per lunghi tratti anche meglio, mettendo alle corde i dominatori del campionato che hanno sfruttato, come meglio non si poteva, la loro prestanza fisica.

Il miglior rugby, sia dal punto di vista tecnico, qualitativo e giocato l’ha mostrato Lecco, che ha espresso delle splendide azioni alla mano in velocità, mettendo alle corde gli emiliani. Nel finale di partita i blucelesti hanno avuto un paio di occasioni, quando Piacenza era rimasto con un uomo in meno, per superare gli avversari. La prima con un calcio di punizione di Pellegrino, che fino a quel momento ne aveva già trasformati tre, ma purtroppo l’ovale è finito sotto la traversa. La seconda con l’ennesima azione alla mano, con discesa sulla destra di Valentini che non si avvede del suo estremo e va dritto per dritto, fermato, poi, dalla difesa avversaria.

La partita è stata combattutissima, senza mai un minuto di pausa, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, con Lecco che ha iniziato benissimo le due frazioni di gioco. Anche l’alternanza del punteggio sta a dimostrare che l’incontro è stato incentro fino all’ultimo, con Lecco che ha raggiunto il massimo vantaggio sul 9-5. Poi Piacenza ha superato i blucelesti portandosi sul 9-12. Lecco rimonta gli ospiti 14-12 con la meta di Riva ed infine la meta di Piacenza scrive il punteggio finale a loro favore sul 14-15.

Se si potesse aggiudicare la vittoria ai punti questa l’avrebbe sicuramente meritata Lecco, che a tratti ha messo in difficoltà la temutissima mischia avversaria. Ottime le touche giocate dai blucelesti, che non ne hanno mai persa una, mentre Piacenza si è dimostrato carente in questo aspetto. Da rilevare anche una meta annullata a Valentini il cui motivo è risultato incomprensibile ai più.

Una menzione particolare per il pubblico, accorso numeroso, oltre 400 persone, a tifare i propri giocatori. Insomma uno spettacolo di gente e sport, vissuto nei migliori dei modi.

RUGBY LECCO – RUGBY PIACENZA 14–15

RUGBY LECCO: Coppo, Riva, Mauri, Rusconi, Cappelletti, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Catania, Maspero, Valentini, Galli, Shalby, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Butskhrikidze, Orlandi, Cattaneo, Crimella, Sala. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

Marcatori: Pellegrino pun., Pellegrino pun., Pellegrino pun., Riva meta.