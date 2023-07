LECCO – Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 agosto in piazza Manzoni, all’incrocio tra corso Martiri, viale Dante e viale Costituzione, sarà installata una rotatoria provvisoria con barriera jersey che modificherà l’intersezione e la relativa regolamentazione della circolazione, con la conseguente rimozione degli impianti semaforici attualmente siti lungo le diverse vie.

Le finalità alla base dell’introduzione di questa importante modifica viabilistica si trovano già nel Piano generale del traffico approvato nel maggio del 2020 dal Consiglio comunale di Lecco e che prevede una generale desemaforizzazione del centro cittadino.

Per garantire le condizione di sicurezza necessarie agli interventi che porteranno alla realizzazione della nuova rotatoria, dalle 21 di martedì 1 agosto alle 6 di mercoledì 2 resteranno chiuse al transito viale Dante, dall’intersezione con via Cairoli, in direzione discendente verso piazza Manzoni, e corso Martiri, dall’intersezione con via Pizzi a piazza Manzoni, mentre in viale Costituzione sarà istituito l’obbligo di svolta a destra su via Azzone Visconti. Inoltre, sempre dalle 21 di martedì, ma fino alle 18 di sabato del 19 agosto, resterà in vigore il divieto di transito (eccetto per i residenti) nel tratto tra Via Azzone Visconti e Piazza Manzoni.