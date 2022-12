OLBIA (SS) – Orocash Picco Lecco sconfitta da Volley Hermaea Olbia. Le biancorosse non riescono nell’impresa e tornano dalla trasferta sarda con i punti invariati. La partita si chiude 3 set a 0 per la formazione di casa.

Primo set punto a punto, sul finale l’Hermaea si fa più pericolosa e chiude 26-24. Una partita molto combattuta ed equilibrata. Livelli tecnici e tattici molto buoni. Partono bene le padrone di casa (6-2) subito davanti. Il set è all’insegna del dominio dell’Hermaea, ma Orocash guarda da vicino la sua avversaria. Il finale è equilibrato (20-20) con le due formazioni che non mollano in difesa e sperimentano in attacco. Le sarde conquistano il secondo set 25-20. Terzo set in equilibrio con entrambe le formazioni molto efficaci. Nel finale è’ ancora una volta l’Hermaea a fare la differenza. Il parziale si chiude 25-23.

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “La gara è stata combattuta nei primi due set, ma purtroppo nei finali non abbiamo avuto la capacità di concludere. Abbiamo cercato di giocarci al meglio le nostre possibilità, ma sicuramente la squadra di casa è stata più concreta nei momenti che contavano, ovvero sul finale di set. Il rammarico è tanto, una sconfitta che non ci aspettavamo con questo risultato rotondo. Cercheremo di recuperare le energie in vista del girone di ritorno. Siamo stati tra le squadre che hanno speso di più in termini fisici. Abbiamo cercato di dare il massimo come sempre, ma non è stato sufficiente per muovere la classifica”.