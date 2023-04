LECCO – Una Orocash “mattacchiona” si diverte a complicarsi la vita nel match casalingo con il Sant’Elia, nel contesto della terz’ultima giornata dalla poule salvezza di A2. Alla fine le ragazze di coach Gianfranco Milano l’hanno spuntata (3-2 al tie break), ma quanta fatica.

E dire che le cose si mettevano da subito bene per la Picco Lecco, nel set di partenza il Sant’Elia avanza 0-3, 1-5, 2-7, le locali però non demordono e con un parzialone di 9-0 grazie anche a tre ace di Lancini staccano prima sull’11-7 e poi sul 16-11 la chiude una sassata di Bracchi, che certifica il 25-20. Nel secondo set Lecco si porta sul 10-5, le ospiti sono tenute a galla dall’opposto Botarelli e Ghezzi, bene in palleggio Moschettini. Le frusinati mandano in campo il libero Vittorio per tentare di arginare un fiume in piena chiamato Lecco, tuttavia un ace di Rimoldi certifica il 22-17, gioco messo in tasca successivamente con un rassicurante 25-20, lo stesso risultato del set precedente. Nel terzo subentra la paura di vincere, una sorta di braccino che annebbia la mente di capitan Zingaro e compagnia – certo lievita il Sant’Elia, ma il calo biancorosso è evidente. Si parte da una parallela di Zingaro (6-4), un astuto lob di Lancini racconta il 13-10 quindi ci si mette Piacentini: il suo primo tempo sancisce il 15-12. Bracchi fulmina dalla seconda linea e siamo 18-16 da qui in avanti la Picco va in apnea, i colpi restano in canna e le laziali s’impongono 23-25.

Nel quarto periodo non c’è storia e il Sant’Elia giganteggia; non bastano le rotazioni decise da Milano, finisce 16-25. Quando l’inerzia del match pare essere favorevole alle ospiti, nel tie break Lecco rialza la testa; in verità l’approccio non è dei migliori e Lecco va sotto 2-5. Un doppio muro lariano riporta in gioco le nostre (4-5), Tresoldi firma il 5-5, Bracchi (top scorer del match con 28 punti) l’8-6 r un ace di Lancini “partorisce” il 12-6 quindi è ancora Martina Bracchi a mettere a terra il pallone del 15-8.

Due importanti e sudatissimi punti (38 in classifica) sono stati messi a referto. Se la salvezza matematica non è ancora stata sancita, ormai il dado è tratto e manca solo l’ufficialità, che potrebbe essere ottenuta sin da domenica nella trasferta siciliana a Marsala.

Alessandro Montanelli

–

Il commento di Gianfranco Milano, primo allenatore Orocash Picco Lecco: “Nei primi due set abbiamo giocato bene, mentre nel finale di terzo l’abbiamo gestito male. Loro ci hanno creduto di più e abbiamo subito tantissimo. Nel quinto siamo partiti piano, ma poi abbiamo ripreso bene sul tema battuta e creato il break determinante. Nel quarto set ho ruotato le ragazze per gestire la stanchezza, poi è stato utile nel quinto. Fare punti oggi era fondamentale, il risultato di Marsala sarà tutto da giocare. Vogliamo chiudere bene al più presto”.

Orocash Picco Lecco-Assitec Volleyball Sant’Elia 3-2

(25-20, 25-20, 23-25, 16-25, 15-8)



Picco Lecco: Tresoldi 9, Albano, Casari N.E., Lancini 15, Bracchi 28, Bassi 3, Citterio N.E., Belloni, Piacentini 10, Bonvicini (libero), Marmen 1, Rocca N.E., Zingaro 12, Rimoldi 2.

All: Milano.

Sant’Elia: Vittorio (libero), Spinello 2, Moschettini, Costagli 1, Polesello 2, Hollas 2, Giorgietta N.E., Di Mario 2, Ghezzi 14, Dzakovic 16, Botarelli 16, Gogliandro 13.

All: Gagliardi.

Arbitri: Russo, Galteri.