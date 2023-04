LECCO – Ha lasciato l’istituto clinico Humanitas per continuare le cure in una struttura riabilitativa di Lecco il pugile Daniele Scardina, operato d’urgenza a inizio marzo in seguito a un malore accusato durante una sessione di allenamenti.

Il 30enne di Rozzano, dopo l’intervento per un’area di emorragia cerebrale, è andato incontro a un lento ma costante miglioramento, fino al 27 marzo scorso quando è stato dimesso dalla terapia intensiva per proseguire il percorso riabilitativo nel reparto di neurochirurgia.

Ieri l’ultimo aggiornamento del fratello Giovanni Scardina, che con un post su Instagram ha ringraziato tutta l’equipe dell’Humanitas, spiegando come la strada per la guarigione, che passerà appunto dal lecchese, è ancora lunga.