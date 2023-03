GRIGNA MERIDIONALE – Ha toccato la cima della Grignetta 1.360 volte, il record è di Silvano Micheli e il conteggio è in continuo aggiornamento. Micheli, classe 1970, vive ad Abbadia, luogo dal quale ogni volta parte per la sua salita ai 2.184 metri della cima della Grigna Meridionale. L’alpinista è uno sportivo a tutto tondo, si cimenta infatti in maratone e gare di skyrunning, dunque nelle sue ascese tiene un occhio anche sul cronometro: al momento il suo miglior tempo è un’ora e 45 minuti nella salita e un’ora per la discesa.