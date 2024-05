41ª CAMMINATA AVIS: APPUNTAMENTO A OGGIONO DOMENICA 16 GIUGNO

OGGIONO – Domenica 16 giugno, nella Giornata Mondiale del donatore di sangue, si terrà la 41esima Camminata Camminata AVIS organizzata dal gruppo sportivo ASD AVIS di Oggiono. Il ritrovo sarò presso l’Oratorio di Oggiono con accessi e parcheggi consigliati da via Marconi e in viale Vittoria.

I percorsi sono sulle distanze di 4 chilometri, 7, 12, 21 e 30 (il più impegnativo) su strade miste di campagna, boschivo-ondulato. Partenza libera dalle 7:30 alle 9. L’evento si concluderà alle 15. I partecipanti sono tenuti a rispettare gli orari indicati perché non si garantiranno segnaletiche, controlli e ristori al di fuori di essi.

Le iscrizioni: per i singoli entro le 9 di domenica 16 giugno, per i gruppi entro le 12 di sabato 15 giugno. In fase di iscrizione l’organizzazione chiede che venga anticipata la lista gruppo con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti e dei numeri di tessera per i soci FIASP oppure della data di nascita per i non soci. Il costo è di 3,50 euro per i soci FIASP e 4 per i non soci.

41esima camminata Avis 2024