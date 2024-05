WWF LECCO, A GALBIATE ALLA SCOPERTA DELLE ORCHIDEE

LECCO – Venerdì 31 maggio WWF Lecco vi porta alla scoperta delle orchidee.

Grazie alla collaborazione con Parco Monte Barro e Centro Flora Autoctona, con la presenza del professor Simon Pierce del Dipartimento Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano, sarà possibile conoscere meglio queste affascinanti piante e scoprire i risultati del progetto Life Seedforce, con la possibilità di osservare dal vivo le giovani piante al momento in coltivazione.

“Per far conoscere ad un pubblico più ampio piante un po’ fuori dall’ordinario – spiega Jessica Bellingardi, attivista WWF Lecco e ricercatrice presso il Centro Flora Autoctona gestito dal Parco Monte Barro – ho proposto due serate, una tenuta da me ad aprile dedicata alle piante carnivore e una alle orchidee che sarà guidata dal professor Pierce, da anni collaboratore del Centro Flora Autoctona per la propagazione di orchidee autoctone e spontanee anche in Lombardia. Al momento il Centro è impegnato in un progetto “Life” per il quale abbiamo delle “specie target” che dobbiamo riprodurre e poi mettere in natura per rafforzare le popolazioni naturali. Tra le nostre quattro specie target c’è l’orchidea Liparis loeselii, molto rara e purtroppo minacciata in Lombardia. Durante la serata mostreremo le micro-orchidee che stiamo producendo e che al momento si trovano in camera di crescita presso i laboratori del Centro Flora Autoctona”.

“WWF Lecco si impegna da sempre non solo nella raccolta di fondi destinati alla natura, ma anche nell’organizzazione di eventi come questo” spiega Giovanna Corti, presidente di WWF Lecco “riteniamo infatti che diffondere la conoscenza su flora e fauna selvatiche locali, soprattutto quelle poco conosciute, sia uno strumento fondamentale per garantirne la tutela”.

La serata si svolgerà a Villa Bertarelli a Galbiate con ingresso libero alle 20.45; visto il numero limitato di posti, si consiglia la prenotazione tramite Whatsapp al numero 0341-1716138 di WWF Lecco.