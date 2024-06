A CALOLZIO L’ESTREMO SALUTO ALLA “FORNARINA” INES FALCONI, 100 ANNI

Sono stati celebrati ieri, sabato 8 giugno, nella chiesa arcipresbiterale di Calolziocorte i funerali della “Fornarina” Ines Falconi, che solo sei mesi fa aveva festeggiato il traguardo dei 100 anni.

Falconi, che aveva ereditato il soprannome dal lavoro nel forno del padre, fornaio di Foresto Sparso sul lago d’Iseo, era una figura molto nota nella comunità. Suo marito, Silvio Mangili, l’aveva conosciuta tramite un commilitone; dopo il matrimonio, la coppia si era trasferita a Calolziocorte, dove ha gestito per anni un negozio di alimentari e macelleria in Via Fratelli Calvi.

In occasione del suo centesimo compleanno, Falconi aveva ricevuto la visita dell’assessore Tina Balossi e del sindaco Marco Ghezzi, con cui aveva condiviso i racconti di una vita piena di ricordi, amicizie e desideri realizzati, a partire dalla sua grande famiglia e dal viaggio intrapreso da sola a cinquant’anni per raggiungere la figlia e la nipote a Johannesburg, in Sudafrica.

Michele Carenini