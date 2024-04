A VERCURAGO “SMILE ON THE ROAD” CON I GIGANTI DELLA STRADA

VERCURAGO – Si terrà sabato 20 aprile l’edizione 2024 di “Smile on the road”, manifestazione organizzata dalle Pro Loco di Vercurago e Calolziocorte che coinvolge una serie di motrici di tir per regalare a ragazzi diversamente abili una giornata differente dalle altre.

La manifestazione, aperta a portatori di handicap ed ai ragazzi dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori, sarà dotata anche dell’intrattenimento con la trucca bimbi e partirà da Piazzale Figini, con il ritrovo e la conferma iscrizioni alle 13:30.

Alle 14:30 partirà il primo di una serie di giri dei camion per le vie del paese, che porteranno a bordo tutti i ragazzi in un’esperienza sulle strade sicuramente alternativa.

Alle 17:30 ci si sposterà all’oratorio di Vercurago per la benedizione, a seguire si terrà il Karaoke Music Party con Fabietto e Pamela.

La prenotazione è obbligatoria, è possibile contattare: Nicola 331 41 47 005, Ugo 333 78 85 287, Simona 392 41 45 664.