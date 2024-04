PICCO LECCO: CONFERMATO IL TECNICO GIANFRANCO MILANO

LECCO – Confermato per il settimo anno consecutivo, Gianfranco Milano guiderà la prima squadra della Picco Lecco anche per la stagione 2024-2025. Sarà il terzo anno per la formazione lecchese in A2.

In queste settimane la società presenterà una squadra rinnovata, attenta a investire sui giovani talenti, ma capace di mantenere il giusto equilibrio tra esperienza e gioventù.

“Sono molto contento della conferma e della fiducia che la società ha rinnovato nei miei confronti – le parole di Milano -. Questo nuovo anno in Serie A ci rende orgogliosi e ci vede da subito impegnati per la preparazione della prossima stagione. Con il sostegno dei nostri sponsor stiamo allestendo la nuova squadra: un team giovane e motivato, pensato per affrontare al meglio le sfide del prossimo campionato. Invitiamo le medie e grandi realtà locali, il mondo aziende, a venire a conoscerci e supportarci in questa nuova stagione. Ringraziamo il pubblico che ci ha sempre sostenuto e diamo l’appuntamento al prossimo anno”.