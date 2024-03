ACCORDO MIT-ANAS: INSERITO III LOTTO, PASSO AVANTI PER LA LECCO–BERGAMO

LECCO – “Nell’ambito del Contratto di Programma, stipulato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Anas, vi è stato un importante successo, grazie al lavoro congiunto tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco, nel fare inserire la progettazione del terzo lotto del collegamento Lecco-Bergamo, al fine di un prossimo inserimento nella parte programmatoria dello stesso Contratto. Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso concreto di progettazione che si sta finalmente delineando e che porterà alla realizzazione di quest’opera che il territorio lecchese attende da tempo” dichiarano il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza e il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità della Provincia di Lecco Mattia Micheli.

“Questo è un passaggio necessario per far sì che ci sia un quadro economico chiaro e certo da sottoporre al Ministero – aggiungono i due esponenti della Lega -, per ottenere l’adeguato finanziamento volto a chiudere la vicenda. Un ringraziamento particolare al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini (a sinistra con Piazza) per aver ascoltato le sollecitazioni del territorio ferme da anni e che gli abbiamo sottoposto durante gli incontri”.