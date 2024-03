SERIE B, OPPOSTI UMORI SULLE SPONTE DEL LARIO. IL PUNTO ALLA PAUSA

LECCO – Ultima sosta per il campionato cadetto, prima delle otto giornate finali che, dal 1 aprile al 10 maggio, decreteranno i primi verdetti stagionali: le due promozioni dirette in serie A e le tre retrocessioni dirette in serie C, l’ultima promozione verrà decisa ai play off, mentre la quarta retrocessione dai play out, che si disputeranno in base al distacco in classifica tra quart’ultima e quint’ultima.

Opposti gli umori sulle due sponde del lago. Il Como, del duo Roberts-Fabregas Parma a parte, è in lotta per le posizioni di vertice con Venezia e Cremonese: i tifosi azzurri sognano, splendida la cornice di pubblico nell’ultima sfida casalinga con il Pisa vinta per 3-1. Situazione opposta in casa Lecco: i blucelesti sono ultimi in classifica, reduci dalla batosta di Ascoli che li ha portati a meno dieci dalla zona play out e che nel girone di ritorno hanno raccolto solamente un punto.

Con 24 punti a disposizione tutto è ancora possibile sia al vertice che in coda alla classifica. Si riprenderà a giocare a Pasquetta, lunedì 1 aprile alle 15, con Lecco-Cittadella e Como-Sudtirol.

Classifica serie B: Parma 65, Venezia 57, Cremonese 56, Como 55, Palermo e Catanzaro 49, Sampdoria (-2) 40, Brescia 39, Sudtirol e Cittadella 38, Pisa, Reggiana e Modena 37, Cosenza e Bari 34, Ternana 32, Ascoli e Spezia 31, FeralpiSalò 27, Lecco 21.

M.Co.