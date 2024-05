ADOZIONI MITI E APERTE: PIENONE ALLA SERATA DEDICATA AL ‘MANZONI’

LECCO – Sold out all’incontro organizzato da Raccontiamo l’Adozione all’aula bianca dell’Ospedale Manzoni di Lecco. “Adozione aperta e adozione mite: nuovi scenari?”, questo il titolo della serata scelto dal relatore Emanuele Zanaboni, psicologo, psicoterapeuta e giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano, a cui hanno partecipato un centinaio di persone.

Oltre a chiarire le sostanziali differenze tra i due tipi di adozioni (sempre nell’ambito della Legge nr. 144/83), ha avuto modo di far comprendere il perché il Tribunale di Milano, negli incontri con le coppie, esplori anche la loro disponibilità, nell’ambito esclusivo dell’interesse del minore, ad accogliere figli che abbiano l’esigenza di non recidere completamente i legami familiari originari, mantenendo così un filo di continuità con le loro figure di riferimento.

Le giovani coppie presenti, in procinto di iniziare il percorso adottivo o in attesa di una chiamata dal Tribunale per l’abbinamento di un bambino, hanno avuto modo così di approfondire e prendere coscienza, dal punto di vista di tutti gli attori coinvolti, di quelle che sono le opportunità e anche le criticità di adozioni aperte e adozione miti.

Hanno partecipato al tavolo Sara Donadoni, psicologa, Roberta Bosisio, presidente di Raccontiamo l’Adozione .

Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 giugno alle 21 nella Sala civica di Bellano, dove sarà ospite Paolo Valesini, autore del libro “Il mio nome è Martino”.