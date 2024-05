PALLAMANO MOLTENO, COACH GAGLIARDI ANALIZZA LA STAGIONE: “SODDISFATTO”

MOLTENO – La stagione 2023-24 si è da poco conclusa. La società del San Giorgio Molteno si ritrova a stilare un primo bilancio di un’annata agonistica e organizzativa decisamente importante. A partire dal risultato ottenuto dalla prima squadra, con l’accesso alla semifinale dei play off del campionato di Serie A Silver. Per proseguire all’attività organizzativa, dalle buone risposte arrivate dal settore giovanile e dal grande lavoro di promozione svolto nei vari complessi scolastici, con il coinvolgimento di oltre 800 bambini per far conoscere la pallamano.

Ma è doveroso, in questo periodo della stagione, soffermarci sul cammino della prima squadra. A metà gennaio, in casa Molteno, è arrivato coach Danilo Gagliardi. Il tecnico italo-brasiliano ha preso in mano una situazione particolare, ma con il suo grande ottimismo, determinazione e voglia di fare, ha saputo inserirsi immediatamente nel contesto del team moltenese. E, proprio con il tecnico Gagliardi, proviamo ad analizzare questa sua prima esperienza in casa Molteno.

Gagliardi, come ha vissuto questi primi mesi nella sua nuova esperienza a Molteno?

“Devo dire un’esperienza decisamente bellissima. In questi quattro mesi, ho ricevuto un trattamento fantastico. Sia dalla società, dallo staff tecnico e dai ragazzi. Per cui sono molto contento di avere fatto questa importante scelta nel venire a Molteno”.

È soddisfatto del risultato della squadra o si aspettava qualcosa di più?

“In generale sono soddisfatto. Sappiamo tutti quanto sia difficile iniziare un lavoro a metà stagione. Ma ciò non mi ha spaventato. Quello che abbiamo conseguito è stato comunque un risultato importante. Una serie di risultati molto positivi, che ci hanno portato a lottare fino all’ultimo per conquistare il massimo risultato. La squadra ha risposto molto bene. Ripeto sono molto contento”.

Quali sono state le note positive che vuole rimarcare, e dove sperava che la squadra avrebbe potuto dare di più?

“La nota positiva è stato sicuramente il percorso che abbiamo fatto insieme, e la risposta positiva, del gruppo. Abbiamo sofferto molto per una serie di infortuni, che ci hanno spiazzato sul piano del gioco, anche se coloro che sono scesi in campo, hanno dato sempre il massimo. Nessuna mancanza invece da parte di nessun giocatore, in merito ad impegno e disponibilità”.

Quale secondo lei è il maggior cambiamento che ha portato a Molteno dal suo arrivo?

“Decisamente il modo di giocare. Abbiamo costruito un nuovo modello di gioco, basato su un attacco collettivo, una difesa più aggressiva, tentando di includere molta velocità”.

È mancato qualcosa nel Molteno nelle due sfide contro Camerano?

“Innanzitutto dobbiamo fare i complimenti a Camerano, formazione che ha disputato una grande stagione ed ha ampiamente meritato di andare a Serie A Gold. Entrando nel contesto delle due gare. A questo livello non possiamo permetterci di sbagliare purtroppo. Camerano con le sue qualità, ha sfruttato molto bene dei nostri errori, per conseguire un gap decisivo in entrambe le due partite del playoff. Ma ci tengo a rimarcare che Molteno è composto da molti giovani. Alcuni hanno una giusta esperienza, ma dovremo lavorare molto per crescere insieme”.

Mister, l’infortunio di Bernachea nel finale di stagione è stato secondo lei un problema importante per i suoi piani tecnici e tattici?

“Tomas ha sofferto di una lesione muscolare complicata. Un infortunio arrivato in un momento decisivo della stagione. E’ stato un mese fermo ed il suo rientro in squadra è stato difficile. Il giocatore ha disputato una grande stagione, risultando il capocannoniere sino a poco prima del termine della stagione regolare”.

Danilo, una domanda cruciale. Rimarrà anche la prossima stagione a Molteno?

“Sì. Andiamo avanti con entusiasmo nel nuovo progetto. Sono molto ottimista del lavoro che abbiamo iniziato e che stiamo portando avanti. Mi aspetto una stagione 2024-2025 molto importante. Giocheremo per dare il massimo, e chissà, toglierci questo amaro in bocca. Poi ci tengo a rimarcare come il nostro settore giovanile è un fiore all’occhiello. Stiamo lavorando molto bene, tutti insieme, e ringrazio in particolare i giocatori Campestrini e De Angelis che stanno facendo un grande lavoro, insieme a tutto lo staff tecnico della società”.

In attesa di parlare della nuova stagione, vuole dire qualcosa in particolare?

“Voglio ringraziare la mia famiglia. Mia moglie Juliana che rimane il mio porto sicuro. La società San Giorgio Molteno, per l’opportunità di lavoro che mi concede. Al mio fantastico gruppo di giocatori, ed a tutta la comunità di Molteno per essermi stato sempre vicino in questi quattro mesi. Dico sempre che la perseveranza è la chiave di tanti successi ed obbiettivi. In casa Molteno non si molla mai la presa, e si guarda sempre avanti con grande entusiasmo, determinazione e positività. Un grazie immenso a tutti nostri tifosi. Impareggiabili. Un grande abbraccio a tutti ed arrivederci per la prossima stagione”.