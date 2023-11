AICC CON SILVIA ROMANI E IL SUO “SAFFO, LA RAGAZZA DI LESBO”

LECCO – Venerdì 1 dicembre alle 21 la serata della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica) dedicata al tema Saffo, la natura, i giardini e il sogno di una rosa.

Ospite gradita sarà Silvia Romani, che insegna Mitologia Classica e Storia delle Religioni del Mondo Antico presso l’Università degli Studi di Milano. Studiosa dell’antichità secondo le più nuove prospettive dell’antropologia e del comparatismo, è anche attenta ai temi che riguardano la femminilità e la figura della donna.

Recente è il suo libro ‘Saffo, la ragazza di Lesbo’ (Einaudi 2022), che va ad aggiungersi a ‘Il mito di Arianna’ (2016), ‘Una passeggiata nell’Aldilà in compagnia degli antichi’ (2017), e insieme al suo maestro Giulio Guidorizzi ha creato la fortunata serie di “guide mitologiche”: ‘In viaggio con gli dèi’ (2019) e ‘La Sicilia degli dèi’ (2022).

Romani si concentrerà sullo scenario delle splendide poesie di Saffo, un’eterna primavera allietata da profumi, prati dove occhieggiano giacinti e viole, in un trionfo di rose. La rosa è il fiore della dea Afrodite, evoca l’amore, la giovinezza ma anche la sua fragile caducità. Sarà interessante esplorare insieme alla studiosa i giardini morbidi e sensuali di Saffo, presenze vivide di un altrove poetico che incanta.

L’incontro, come sempre, è libero e gratuito e si svolgerà venerdì 1 dicembre alle ore 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. In tale occasione sarà anche possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC.