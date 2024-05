AIROLDI E MUZZI: DUE CORI IN CONCERTO PER LA FESTA DELLA MAMMA

LECCO – Concerto del Coro Femminile Vandelia domenica 12 maggio alle 15, in occasione della festa della Mamma, nella chiesa degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco. Il gruppo sarà accompagnato dal coro degli alunni della scuola primaria “Maria Ausiliatrice”.

Diretti entrambi dal maestro Francesco Bussani, i due cori hanno origini e storia molto differenti. Fondato nel settembre 2017 in Valsassina da un’idea di Cristina Barbini, attuale presidente, per comporre una formazione femminile che avesse come genere il canto di ispirazione popolare, il Coro Vandelia, pur senza tralasciare il repertorio della montagna, abbraccia il genere sacro, i grandi temi storici, la contemporaneità e diverse composizioni nate per coro femminile.

Il Coro ImaInCanto nasce nel 2021 all’interno dei corsi di musica pomeridiani dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e rappresenta un percorso di formazione e avvicinamento alla musica, nella profonda convinzione che il canto corale sia un accesso privilegiato all’apprendimento della musica e allo “stare bene insieme”. Il concerto, aperto a tutta la città, sarà dunque un’occasione speciale per festeggiare tutte le mamme degli Istituti.

Nel pomeriggio di sabato 11 maggio, inoltre, alle 15 in sala animazione è in programma anche uno degli appuntamenti del CRAMS della rassegna “La città aromatica – Profumi sonori”. Si esibiranno gli allievi della scuola di canto del CRAMS con la loro insegnante Elena Mapelli. Titolo del concerto: “All you need is love – amore tra parole e musica”.