AL VOLANTE UBRIACHI O CONTROMANO. 350 LE PATENTI RITIRATE QUEST’ANNO

LECCO – 320 patenti ritirate per alcol, 23 per droga e 64 revocate, altre dieci sospese perché in contromano sulla Statale 36. Questi i dati che più fanno discutere contenuti nel report annuale della Prefettura, e si fermano agli undici mesi trascorsi.

A tema sicurezza stradale il prefetto Sergio Pomponio ha annunciato un giro di vite sulla velocità: troppi ancora gli incidenti causati dalla fretta, dunque si valuterà con la Provincia l’installazione di autovelox nei punti più critici della viabilità lecchese. Desta preoccupazione anche la condizione della Statale 36 dove, oltre ai citati casi di contromano, è l’infrastruttura a necessitare di interventi decisivi. Fa notizia infatti l’attivazione di tre piani d’emergenza in tre giorni consecutivi questa settimana.

Impegno della Prefettura anche nella sicurezza percepita e nel contrasto allo spaccio di droga. Lecco e Calolzicorte i punti dove si sono concentrati i pattugliamenti, mentre i boschi della Brianza e dell’Alto Lago i luoghi in cui ci si è attivati contro i pusher.

Prefettura in prima linea anche nella gestione dell’accoglienza migranti. 900 gli arrivi del 2023 e 700 i richiedenti asilo attualmente sul territorio.

Con l’occasione il prefetto ha consegnato anche le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana al commendatore Cesare Alippi, al cavaliere Milos Panizza, al cavaliere Gian Pietro Gandolfi, al cavaliere Angelo Battazza, al cavaliere Celeste Battazza e al cavaliere Pietro Battazza.