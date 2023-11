ALBERTINA NEGRI, UN LIBRO SULLA FONDATRICE DELLO SCOUTISMO LECCHESE

OLGINATE – Giovedì 30 novembre alle 20.45 presso la Biblioteca Civica di Olginate verrà presentato il libro “Albertina Negri Barbieri – le sue Guide, i ‘suoi’ ragazzi” curato dalle Guide di Albertina.

Albertina Negri, oltre a essere stata la fondatrice dello scoutismo lecchese, ha operato per decenni in favore di minori in difficoltà.

L’Amministrazione Comunale, che patrocina l’iniziativa, ha voluto fortemente che il libro fosse presentato anche a Olginate dopo la serata molto partecipata svoltasi a Lecco il 13 ottobre scorso. Olginate è il paese dove Albertina Negri, con il marito Silvio Barbieri, ha condotto per 25 anni la “Casa Alber”, una casa famiglia che ha accolto ben 121 bambini e ragazzi.

L’incontro sarà coordinato dal bibliotecario Andrea Gussoni. Interverranno Maurizio Volpi, laureato con una tesi sulla “Casa Alber” che parlerà dell’aspetto socio educativo dell’esperienza di Albertina e Silvio; Carlo Miccichè, uno dei “loro” ragazzi e, infine, Federica Frattini, una delle curatrici del libro, che illustrerà l’esperienza scout di Albertina e la genesi del libro. Durante la serata verrà proiettato un breve filmato d’epoca inedito della vita a “Casa Alber”.