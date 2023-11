LECCHESI NEL PALLONE. ELIA PERDE IL DERBY LIGURE, BENE BARTESAGHI CON L’U19

LECCO – Espletata la pausa delle nazionali sono tornate protagoniste serie A e campionato cadetto. Nella massima categoria è finito 1-1 il derby d’Italia tra Juventus e Inter: nelle fila bianconere il centrocampista di Galbiate Manuel Locatelli, non al meglio della condizione fisica, è entrato in campo dal 16’della ripresa. Tre punti vitali quelli raccolti dalla Salernitana del difensore di Casatenovo Lorenzo Pirola (è rimasto in campo sino al 41’s.t) nel match interno con la Lazio. Vince anche il Milan 1-0 sulla Fiorentina, al solito a disposizione in panchina il ragazzo di Annone Davide Bartesaghi.

In serie B perde 2-1 a Marassi con la Sampdoria lo Spezia dell’esterno di Chiuso Salvatore Elia (90’), sul fronte blucerchiato panchina per il difensore della Bonacina Andrea Conti.

Il capitolo serie C viene introdotto dall’1-1 interno strappato a Meda dal Renate del galbiatese Marco Anghileri (in panca) che, contro la Virtus Verona, evita la sconfitta solo nei minuti di recupero. Importante successo esterno dell’Albinoleffe del liernese Riccardo Gatti (in panchina) che espugna Trento 1-2; con lo stesso risultato la Giana Erminio del portiere di Casatenovo Carlo Pirola (panchina) usurpa la roccaforte del Firenzuola. Si salva all’ultimo respiro la Turris dell’olginatese Jacopo Scaccabarozzi (90’) che impatta a Torre del Greco 1-1 con il Cerignola, da segnalare che pochi minuti prima del pareggio “Scacca” si era guadagnato un calcio di rigore successivamente fallito da Maniero che si faceva intercettare il tiro dal portiere ospite.

Durante la sosta in campo le varie nazionali. L’Under 21 di capitan Pirola (90’) ha impattato 2-2 in Irlanda, l’Under 19 di Bartesaghi (90’) grazie al 2-2 ottenuto in Svezia si è qualificata per la fase successiva dei campionati europei di categoria.

Capitolo serie A donne: il Como dopo due sconfitte consecutive torna a far punti rimediando uno 0-0 nel match del Ferruccio di Seregno con il Pomigliano, abitudinaria panchina per l’estremo difensore lombardo residente a Mandello Astrid Gilardi. Successo esterno della Juventus a Napoli (1-3), protagonista tra le bianconere la missagliese Sofia Cantore entrata nei giochi a partire dal 21’del secondo tempo. Prossimo turno: Juventus-Pomigliano e Napoli-Como (in pratica le due squadre si scambiano gli avversari del turno precedente). Classifica, Roma 27, Juventus 24, Fiorentina 19, Inter 16, Como 14, Milan 9, Sassuolo 8, Pomigliano 5, Napoli 0.

Alessandro Montanelli