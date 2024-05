AMBIENTALMENTE A CONGRESSO. DOSSI, CONFERMATO, LASCIA PALAZZO BOVArA

LECCO – Il congresso di AmbientalMente ha rinnovato le proprie cariche, che andranno in scadenza nel 2027, quindi dopo la futura tornata elettorale. Nella prima parte, tutte le forze in maggioranza nel Comune di Lecco si sono riunite per una tavola rotonda condivisa, a cui ha portato i propri saluti anche il sindaco Mauro Gattinoni. Il dibattito si è concentrato su due temi: quello della crisi demografica e quello della crisi climatica, per capire come incidere con maggiore decisione, al fine di reagire abbastanza, come chiede – tra gli altri – anche il Papa nella recente Laudate deum.

Riconfermato alla guida dell’associazione politica Alessio Dossi, presidente uscente ed ex assessore all’Ambiente e trasporti. Il direttivo sarà composto, oltre che dal presidente, anche da Anna Niccolai e Giovanni Ponziani, che rivestiranno il ruolo di vicepresidente dell’associazione. Nel direttivo vi sono poi Renata Zuffi, Paolo Galli, Silvia Negri, Stefano Villa, Monica Coti Zelati, Daniele Colombo e Gabriella Silva. Tesoriera sarà Viviana Guolo.

“È stata una bella giornata, in cui abbiamo avuto occasione di fare politica vera, in cui la riflessione è serena e vola alta, essendo però anche capace di calare le cose nel concreto della pratica amministrativa” – afferma Dossi. “In questi anni non si può dire che non siano state messe a terra le visioni che avevamo: la raccolta differenziata è passata dal 64% a quasi all’80%; nasceranno un nuovo centro di raccolta con il centro del riuso; abbiamo 4000 studenti che girano gratis con i bus di Lecco, che presto saranno in parte elettrici; delibereremo a breve il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, insieme al Biciplan e alle strade scolastiche, in parte già realizzate. Il nuovo dog park, la neonata Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale e l’adesione alla rete READY delle amministrazione inclusive mi sembrano altri aspetti non secondari da menzionare. Solo per citarne alcune. A me pare molto, ma non abbastanza. Dobbiamo proseguire in questa direzione”.

Un’altra novità importante è l’avvicendamento in consiglio comunale: Dossi ha annunciato che nelle prossime settimane lascerà spazio ad una turnazione in consiglio, che vedrà l’ingresso per AmbientalMente dell’architetto Stefano Villa. “Abbiamo valutato che una turnazione di questo tipo potesse essere saggia: permetterà a me di investire più tempo per costruire lo sviluppo dell’associazione e metterà a disposizione del consiglio comunale le competenze dell’architetto Villa, visto anche il lavoro che saremo chiamati a fare sul Piano del Governo del Territorio. Ci pare possa essere una soluzione utile per la città in tutti i sensi” ha spiegato Dossi.

Il prossimo appuntamento è alla Libreria Volante mercoledì 29 maggio alle 18, con la presentazione del libro “Per molti anni da domani – ventisette attivisti europei scrivono di pace, clima e di diritti” di Giorgio Brizio, a cui tutta la cittadinanza è invitata.