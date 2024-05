ELEZIONI: “VERCURAGO IDEALE” E CARLO MALUGANI SI PRESENTANO AL PUBBLICO

VERCURAGO – Il tardo pomeriggio di sabato 25 maggio ha visto la presentazione della lista “Vercurago Ideale”, del candidato Carlo Malugani, di nuovo in corsa dopo la sconfitta del 2019 da parte del sindaco uscente Paolo Lozza (a destra).

La lista civica, sostenuta dalle forze di centrodestra, ha ricevuto l’appoggio dei rappresentanti Martina D’Angella per Fratelli d’Italia, Anna Scola per Forza Italia e Luca Caremi per la Lega; presente inoltre il sindaco di Pescate Dante De Capitani, indicato da Malugani come “un esempio da seguire nella gestione di un comune”.

Malugani, già consigliere provinciale con delega ad Istruzione, formazione e lavoro, si è presentato come “un uomo del fare”: “Sono tornato in campo insieme alla mia squadra – ha affermato – per migliorare il paese, in particolare completando le opere in essere, ed amministrarlo come un buon padre di famiglia”. Dopo gli auguri di D’Angella, Scola e Caremi, che ne hanno lodato in particolare il pragmatismo e l’ambizione, Malugani ha invitato sul palco Dante De Capitani: il sindaco di Pescate ha rimarcato che il decoro e la sicurezza, uniti alla costante presenza sul territorio, sono i punti principali da rispettare per la buona salute di un comune, e che Malugani sia la persona più adatta per attuarli al meglio.

A seguire i candidati consiglieri si sono presentati al pubblico, a partire da Thomas Di Giusto: classe ’89, originario del Piemonte, è consulente per la salute e la sicurezza ed ha sottolineato la volontà di contribuire con una visione giovane ai temi della salute e della cura agli anziani.

Emanuela Dalle Vedove, già candidata con Malugani nel 2019, si è trasferita a Vercurago da 10 anni ed ha evidenziato il bisogno di contribuire alla valorizzazione del comune, al momento troppo trascurato.

Agron Xhaferi, operaio metalmeccanico di origini albanesi – residente a Calolzio dal 1998 – ha puntato tutto sulla qualità e la serietà del lavoro, a favore di un “necessario cambiamento”.

Gioachino Riva, consigliere uscente e titolare del Ristorante La Sirena, si è rivolto al sindaco di Pescate De Capitani evidenziando la differenza nella valorizzazione del lago da parte delle due amministrazioni: insieme al cuoco Abdoulaye Sawadogo ha sottolineato la necessità di un cambio di passo.

La giovanissima Martina Gatti (classe 2002), ha espresso la volontà di avvicinare i giovani alla cultura e alla politica, combattendo quello che ha definito “il preoccupante astensionismo”.

Silvia Gaia Corsetti ha sollevato la problematica della gestione del verde e dell’ambiente da parte dell’attuale amministrazione, giudicata insufficiente.

Giancarlo Bonfanti, figura storica dello sport e dell’associazionismo vercuraghese e attualmente nel consiglio delle politiche sociali, ha auspicato il superamento del 40% dei voti ottenuti nel 2019.

Dario Zangani, consulente del lavoro, ha evidenziato la compattezza della squadra e la concretezza dei punti del programma, che vogliono elevare lo status di Vercurago.

Infine Raffaele Pascuzzi, consigliere uscente, ha attaccato la “passività” dell’attuale amministrazione e la mancanza di risposte ai cittadini, che la lista di Malugani vuole impegnarsi a portare.

Malugani ha infine annunciato i principali punti del programma: l’ascolto e il sostegno alle persone, la maggiore manutenzione in particolare del cimitero e del verde pubblico, la cura del lungolago a partire dalle tombinature, la conclusione delle opere non completate come la strada per San Girolamo accessibile anche ai mezzi di soccorso, l’area cani e un sistema di videosorveglianza efficiente.

Ha poi affermato l’importanza del costante pressing sul ministero dei Trasporti e sul commissario straordinario per ottenere certezze riguardo la Lecco-Bergamo, possibile soluzione al contestato semaforo del paese, per cui ha promesso la sperimentazione di alternative.

Michele Carenini