LECCO – Il Comune di Lecco, nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza, prevenzione e contrasto alla corruzione, dovrà approvare entro il prossimo mese di gennaio 2023 il nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza riferito al triennio 2023/2025.

In questa ottica e in ottemperanza alle misure normative e alle linee guida ANAC, il Comune di Lecco intende attivare una consultazione, esterna e interna, per raccogliere eventuali indicazioni e suggerimenti, sia da parte dei singoli cittadini, sia delle associazioni, delle organizzazioni e istituzioni locali, nonché da parte degli Amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori comunali.