MILANO – Oggi, sabato 11 febbraio, ricorre la Giornata europea del Numero Unico di Emergenza europeo (NUE), il 112. Il numero è attivo in dodici regioni italiane ed è da comporre in tutti i casi di emergenza per la tempestiva attivazione del Soccorso sanitario, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

In Lombardia il servizio è gestito da AREU, Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, attraverso tre Centrali Uniche di Risposta NUE 112 (CUR NUE 112) situate a Varese, Brescia e Milano, che garantiscono un’unica prima risposta a tutte le chiamate di soccorso.

Per poter condividere con tutta la popolazione la celebrazione di questa significativa ricorrenza, questa sera, così come avvenuto ieri, i belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli saranno illuminati di rosso dalle 20.30 alle 21.30.