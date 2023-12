ASSEMBLEA SINDACI DI LECCO: BILANCIO E PREVISIONI FUTURE

LECCO- Tanti i volti presenti la scorsa sera all’assemblea dei sindaci della provincia di Lecco per un momento di confronto sugli sviluppi e l’andamento generale del nostro territorio. È il consigliere provinciale Davide Ielardi ad aprire la conferenza e a illustrare come il bilancio previsionale 24/26, definito molto tecnico, preveda un particolare stanziamento di risorse proprie a favore di strade ed edilizia scolastica. Si sottolinea un grande decremento in merito alle entrate in conto capitale che passano a 20 milioni dai 54 milioni e un generale dimagrimento di bilancio dai 168 milioni del 2023 ai 72 milioni del 2026.

La provincia ha ricevuto dal PNRR un contributo di 18,8 milioni, dei quali sono stati utilizzati 16 milioni spalmati su ben 13 progetti del nostro territorio lecchese. Punto importante è Villa Monastero, dalla quale si prevede sul triennio un’entrata pari a 2 milioni di euro annui: non meno importate è l’azione programmata per coordinare lo sviluppo dei servizi digitali e quelli inerenti alla comunicazione in vista delle future attività di cui la Villa sarà protagonista.

Previsti la riqualificazione del Centro per l’impiego a Merate, l’ampliamento ulteriore dei siti del sistema museale lecchese e, rispetto all’edilizia scolastica, verranno effettuate attività di manutenzione straordinaria, ma anche edificate strutture in numerose realtà: Bachelet, Parini, Fumagalli, Badoni, Medardo Rosso, Rota, Fiocchi, Agnesi e Greppi.

Aspetto fondamentale è quello della viabilità e della sicurezza stradale. Si porta avanti la progettazione per la variante di Primaluna, interventi a Castello di Brianza, il progetto Brezza e ci sarà un’attenzione particolare verso la sistemazione delle pareti rocciose in ottica preventiva.

Si astengono alla votazione sullo schema di DUP e quello di bilancio Valmadrera, Lecco, Malgrate, Paderno, Dolzago, Oggiono, Olginate, Verderio, Missaglia, Barzanò, Osnago e Suello.

S.G.