FORZA ITALIA: BIANCHINI COORDINATORE CITTADINO A PESCATE

LECCO – I vertici di Forza Italia hanno nominato un nuovo coordinatore cittadino anche a Pescate. Si tratta di Enrico Bianchini, individuato nel direttivo provinciale di Forza Italia guidato da Roberto Gagliardi.

Bianchini ricopre all’interno del direttivo provinciale anche il ruolo di coordinatore degli amministratori lecchesi del partito e in passato ha ricoperto il ruolo di Magistrato Onorario nella sezione di minori e famiglia, con esperienza ventennale in questo ambito.

“Il compito che Roberto Gagliardi mi ha affidato – dice Bianchini – riveste particolare importanza dal punto di vista politico e ha l’obiettivo di mettere a sistema il sapere, la conoscenza e l’esperienza che ogni amministratore ha maturato sul proprio territorio. Un background a supporto di tutte le amministrazioni che si riferiscono a Forza Italia, che dovrà diventare un momento di confronto e di studio, perché insieme possiamo fare la differenza e contare sulla politica che ci riguarda. Pescate, infatti, non è certamente un’anonima comunità bensì un paese che è un esempio da seguire visto che è ottimamente gestito, ormai da anni, da un’amministrazione solida e apprezzata e pertanto Forza Italia, essendo un valore aggiunto, intende operare in un’ottica di supporto politico anche in questo contesto comunale così ben inserito nella realtà provinciale e regionale”.

Enrico Bianchini che da qualche anno vive e risiede a Pescate è interessato per professione e passione politica ai temi del sociale e della sanità. Ha ricoperto il ruolo di direttore generale in un’Azienda Speciale di servizi alla persona del territorio, con il merito di aver traghettato l’Azienda in una situazione di maggiore solidità, dando impulso innovativo all’Ufficio di Piano, servizio fondamentale di programmazione delle politiche sociale dell’ambito di riferimento.

“Intendo collaborare fattivamente insieme allo staff direttivo e in particolare con il coordinatore provinciale Roberto Gagliardi e ai suoi due vice Chiara Marino e Gianluigi Valsecchi, che oggi rappresentano un vento di novità e dunque possiamo essere presenti sul territorio con passione e voglia di fare. La formula vincente che contraddistingue Forza Italia Lecco – conclude Bianchini – e la sinergica presenza nel partito di garanti storici come, ad esempio, Antonio Conrater e Nando De Giambattista: loro non potranno che far bene al nostro territorio, unitamente all’entusiasmo dei giovani, come Roberto Gagliardi e Chiara Marino: l’esperienza maturata riduce infatti la possibilità di errore e la novità favorisce la progettazione con sicura lungimiranza”.

Il coordinatore provinciale Gagliardi: “A Enrico l’augurio di buon lavoro certo che gli sarò sempre al fianco durante i prossimi impegni elettorali che ci attendono: i risultati arriveranno, forti come siamo nella condivisione di valori e obiettivi comuni ma anche consapevoli che l’esperienza maturata da Enrico in campo professionale e politico gli faciliteranno il delicato compito che si appresta a svolgere da oggi in avanti per Forza Italia anche nel comune di Pescate”.