ASST LECCO ORGANIZZA UN “OPEN DAY VACCINAZIONI” PER ADULTI

LECCO – Il Centro Unico Vaccinale dell’ASST Lecco ha organizzato due venerdì dedicati alla prevenzione vaccinale per gli adulti: il 12 aprile a Merate, in Largo Beato Leopoldo Mandic, e il 19 aprile a Lecco, in via Tubi 43, sarà possibile vaccinarsi, con ingresso dalle 13.45 alle 15.45 e posti limitati.

I vaccini gratuiti saranno:

DIFTERITE TETANO PERTOSSE

MORBILLO PAROTITE ROSOLIA VARICELLA

HPV PAPILLOMA per ragazzi nati dal 2006 e ragazze nate dal 1998

HERPES ZOSTER per i nati dal 1952 al 1959

PNEUMOCOCCO per i nati dal 1952 al 1959

I vaccini a pagamento saranno:

EPATITE A

EPATITE B

FEBBRE GIALLA, senza consulenza viaggi

HERPES ZOSTER

HPV PAPILLOMA

MENINGOCOCCO

PNEUMOCOCCO

Per informazioni, è possibile rivolgersi al Centro unico vaccinale, tel. 0341-253900, da lunedì a giovedì 9-12 e 13.30-15.30, venerdì 9-12.