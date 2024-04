SCRITTE PRO PALESTINA E CONTRO LE FORZE DI POLIZIA: DENUNCIATI DUE 23ENNI

PERLEDO – I Carabinieri della stazione di Bellano hanno deferito in stato di libertà due giovani 23enni, italiani, per deturpamento e imbrattamento di cose altrui. I writer sono stati sorpresi intorno alle tre dell’altra notte mentre imbrattavano, con scritte pro-Palestina e contro le forze di polizia, le pareti interne della galleria sulla Strada Statale 753 in località Albiga nel Comune di Perledo.

Ai due giovani, residenti rispettivamente nelle province di Lecco e Sondrio, sono state sequestrate 25 bombolette di vernice di vari colori utilizzate per compiere l’atto illecito.

