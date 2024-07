ATO: TRE NUOVI COMPONENTI NEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

LECCO – La Conferenza dei Comuni dell’ATO di Lecco ha designato tre nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’Ambito di Lecco, in sostituzione di altrettanti membri cessati a seguito delle elezioni amministrative di giugno.

La designazione avviene facendo in modo che siano rappresentati i Comuni per fasce di popolazione: il consigliere designato per i Comuni fino a 3.000 abitanti è Pier Luigi Invernizzi, sindaco di Cremeno; per quelli tra 3.000 e 15.000 abitanti è Cristina Citterio, sindaca di Lomagna, mentre per i Comuni sopra i 15.000 abitanti è Matteo Colombo, sindaco di Valgreghentino.

Il presidente dell’Ufficio d’ambito, Marco Domenico Bonaiti, afferma: “Do il benvenuto ai nuovi consiglieri. Nel contempo vorrei davvero ringraziare gli uscenti Davide Combi, vicesindaco di Moggio, Valentino Casiraghi, vicesindaco di Paderno d’Adda, e Chiara Bonfanti, ex consigliera di Imbersago. Ringrazio anche il vicepresidente Giovanni Montanelli, sindaco di Galbiate, che continuerà con me l’esperienza nel Consiglio di amministrazione. Credo che il lavoro svolto in questi anni insieme sia stato davvero importante nell’interesse in primo luogo dei cittadini e anche dei comuni della nostra Provincia. Il nostro impegno concreto ha garantito la stabilità del servizio idrico integrato gestito da Lario Reti Holding spa e soprattutto perseguito obiettivi sempre più stringenti nell’interesse degli utenti e dell’ambiente. Le sfide che ci attendono sono sempre più grandi con normative in continua evoluzione che richiedono sforzi sempre maggiori ed investimenti sempre più consistenti, tutto ciò senza contare la contingenza negativa energetica e inflattiva che abbiamo dovuto affrontare e che continuerà a produrre effetti anche nei prossimi anni. Proseguirà il nostro impegno nella vigilanza sulla gestione del servizio. Nelle attività svolte non è mai mancato il sostegno dei sindaci e della presidente della Provincia che con notevole impegno e dedizione ci hanno accompagnato nelle scelte. Li ringrazio, sicuro che anche in futuro ci supporteranno e consiglieranno al meglio.”